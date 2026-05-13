Jugador de D. Concepción quedó vuelto loco con el estadio de Colo Colo: “Era un sueño jugar en el Monumental”

Nicolás Araya, portero de Deportes Concepción, contó qué se sintió haber jugado contra Colo Colo en el Estadio Monumental.

Deportes Concepción está bailando con la fea en esta temporada 2026, ya que marcha en el fondo de la Liga de Primera y el sábado pasado quedó eliminado de la Copa de la Liga tras caer ante Colo Colo en el Estadio Monumental.

Uno que fue titular en el recinto de Pedrero para le cuadro lila fue Nicolás Araya, portero de Deportes Concepción quien quedó alucinando con el Estadio Monumental y los casi 25 mil hinchas que llegaron el fin de semana.

Araya sufrió en el Monumental. | Foto: Photosport

“Contento la verdad, era un sueño poder jugar en el Monumental. Obviamente no fue el resultado que andábamos buscando, pero nos sirve para prepararnos para el próximo partido ante Everton”, dijo en conversación con ESPN Chile.

Sobre lo que ha sido el año del Conce, Araya dice que “Ha sido un inicio complicado, el cual esperamos terminar de la mejor manera en la primera rueda. Estamos convencidos, con el profe estamos afinando detalles y trabajando lo que él quiere para demostrarlo en cancha”.

Lo cierto es que Deportes Concepción marcha en el último puesto de la Liga de Primera con 8 puntos en 11 partidos jugados y ahora tendrá que recibir el domingo 17 de mayo la visita de Everton en el Estadio Ester Roa de Concepción.

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En síntesis

Deportes Concepción ocupa el último lugar de la tabla con 8 puntos en once partidos.

El arquero Nicolás Araya fue titular frente a 25 mil hinchas en el Estadio Monumental.

El club enfrentará a Everton el domingo 17 de mayo en el Estadio Ester Roa.