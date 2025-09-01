Este lunes llegó a Chile el nuevo entrenador de Colo Colo, el argentino Fernando Ortiz, quien arribó durante la mañana al Aeropuerto de Santiago, apareciendo con el buzo del cuadro popular y dando sus primeras declaraciones a los medios presentes.

El técnico trasandino estuvo muy atento al Superclásico que ganó ayer (domingo) el Cacique por 1-0 ante Universidad de Chile, siendo parte de sus comentarios en el terminal aéreo de Pudahuel.

“Muy feliz, contento, agradecido con la institución. Ayer Mirando el partido hasta yo tenía ganas de jugar con esa hinchada que tanto se refleja y apoya al equipo”, comenzó diciendo al paso.

El sorprendente gesto de Fernando Ortiz en Colo Colo

Luego, Ortiz sorprendió con un tremendo gesto hacia la familia del hincha que falleció al caer del techo del Estadio Monumental.

“Sí quería agregar algo, me gustaría madarle las condolencias a la familia por lo que sucedió, realmente penoso a esta altura lo que es el fútbol a nivel internacional. Estoy con la familia”, expresó el DT de 47 años.

El Tano Ortiz será presentado en las próximas horas en Colo Colo, donde firmará contrato hasta diciembre del 2026. Su elección fue de forma unánime en la reunión extraordinaria del pasado sábado en el directorio de Blanco y Negro.

Su último club fue el Santos Laguna de México, al que dirigió por seis meses hasta mayo, cuando fue cesado de sus funciones tras una mala campaña en la Liga MX.