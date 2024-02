¿Con palo a quién? Coke Hevia resalta el trabajo de Jorge Almirón en Colo Colo: "No quiero escuchar nunca más que alguien me diga..."

Colo Colo se hizo sentir en Copa Libertadores de América, donde debutó en la Fase 2 con un triunfo por la cuenta mínima ante Godoy Cruz de Mendoza en calidad de visitante y con más de 15 mil seguidores albos en las tribunas.

El partido, eso sí, se vio manchado en los descuentos cuando la hinchada del Cacique, una vez más, quiso ser protagonista y lanzó una considerable cantidad de pirotecnia. Cabe recordar que esto está estrictamente prohibido por CONMEBOL y ahora los albos podrían ser sancionados.

“A mí se me mezclan los temas y no debería ser, pero así es. ¿Alguien me explica qué sentido mientras tu equipo está ganando en Argentina tirar bengalas? A Colo Colo lo van a castigar, es increíble”, analizó para Bolavip Chile el conductor de Pauta de Juego, Jorge ‘Coke’ Hevia.

Jorge Almirón no sabe de derrotas con Colo Colo. | Foto: Photosport

En lo futbolístico, Hevia tira un sutil palo para graficar lo que ha sido el ciclo de Jorge Almirón en el Cacique. ¿Destinatario? No se sabe: “No quiero escuchar nunca más que alguien me diga ‘no, es que este plantel necesita tiempo’, porque acaba de llegar el técnico”, dijo.

“Almirón plasmó su idea a la semana y ahora que está más pulida funciona mucho mejor. El gran refuerzo de Colo Colo fue el técnico, porque el tipo les ha sacado funcionamiento y rendimiento a varios jugadores. Y tiene a Vidal, que es demasiada diferencia”, sumó.

Lo cierto es que el ciclo de Jorge Almirón en los albos sigue de manera invicta, donde sumando pretemporada y partidos oficiales aún no conoce de derrotas el ex técnico de Boca Juniors que llegó a principio de año a los albos.

Colo Colo cierra la llave en Copa Libertadores

La vuelta de la Fase 2 de Copa Libertadores de América ante Godoy Cruz de Mendoza se llevará a cabo el próximo jueves 29 de febrero, donde los albos tienen la posibilidad intacta de cerrar la llave y seguir avanzando.