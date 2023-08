Colo Colo tendrá un importante desafío ante Palestino este miércoles a las 18:00 en el estadio Monumental. El Cacique se jugará la posibilidad de clasificar a la final de la zona centro-norte de la Copa Chile. Para aquello deberá derrotar a los árabes en los 90 minutos o en una definición a penales si el encuentro termina igualado en tiempo reglamentario.

Gustavo Quinteros realizó una serie de modificaciones respecto al once que venció por 3-1 Huachipato en el Campeoanto Nacional: Fernando de Paul, Alan Saldivia, Agustín Bouzat, Esteban Pavez y Carlos Palacios no formarán parte del equipo titular. A excepción de Tuto y el Chiqui, todos terminaron con molestias físicas tras el compromiso. Por su parte, Óscar Opazo no fue convocado luego de sufrir una sobrecarga en el aductor.

La formación oficial de Colo Colo para enfrentar a Palestino

Los once estelares son Brayan Cortés en el arco; Jeyson Rojas, Maximiliano Falcón, Ramiro González, Erick Wiemberg en zona defensiva; Vicente Pizarro, Esteban Pavez, Leonardo Gil en el mediocampo; Marcos Bolados, Damián Pizarro y Jordhy Thompson en delantera.

Tras el doble fracaso internacional (Copa Libertadores y Copa Sudamericana) en el estadio Monumental enfocaron todas sus energías en conseguir los dos objetivos locales: el Campeonato Nacional 2023 y la Copa Chile.

Marcos Bolados regresa a la titularidad en Colo Colo (Foto: Photosport)

En el caso de la Copa Nacional el club que gane la llave entre albos y árabes jugará la final de la zona centro-norte ante el ganador del encuentro entre la Universidad Católica y Everton que se disputará el próximo miércoles 9 de agosto a las 20:30 en el estadio Santa Laura.

A diferencia de los partidos únicos que se venían jugando en las fases anteriores, la final de cada una de las cuatro zonas de la fase regional se jugará en encuentros de ida y vuelta.