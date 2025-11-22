En la antesala del decisivo duelo frente a Unión La Calera, Colo Colo completó este sábado su última práctica en el Estadio Monumental. El equipo de Fernando Ortiz llega con varios contratiempos y una inevitable cuota de incertidumbre, considerando las bajas que condicionan la planificación para la fecha 28 de la Liga de Primera.

Los Albos no podrán contar con Claudio Aquino ni Jonathan Villagra, ambos suspendidos: el primero por acumulación de tarjetas amarillas y el segundo por la expulsión sufrida en la jornada anterior frente a Unión Española.

El Tano Ortiz tendría definido el once para este domingo enfrentar a Unión La Calera (Foto: Photosport)

A estas ausencias se suma Esteban Pavez, quien no fue considerado por decisión técnica del ‘Tano’ y ya es tercera vez en que el capitán no va siquiera citado al banco de suplentes.

Así jugaría Colo Colo frente a Unión La Calera

Ante este escenario, el medio Cacique Pasión adelantó la probable oncena para recibir a La Calera. El once sería con Fernando De Paul en portería; Mauricio Isla, Emiliano Amor, Sebastián Vegas y Erick Wiemberg en defensa. En la mitad, Tomás Alarcón acompañado de Vicente Pizarro y Felipe Méndez, mientras que el ataque estaría compuesto por Lucas Cepeda, Javier Correa y el juvenil Leandro Hernández.

La presencia de Hernández no solo responde a una necesidad futbolística, sino también reglamentaria. El delantero de 19 años cumple con la norma Sub 21 y, al ser nacido en 2005, sus minutos cuentan doble. Un detalle clave considerando que deben completar la exigencia de 1.890 minutos juveniles antes del cierre del torneo.

Si el joven atacante es titular y disputa al menos el primer tiempo, el Cacique alcanzará los 1.842 minutos, quedando solo 48 por cumplir en las últimas dos fechas.

DATOS CLAVE

