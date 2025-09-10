Este miércoles 10 de septiembre se vive una jornada de Superclásico en el fútbol joven, donde las cuatro categorías de cadetes de Colo Colo y Universidad de Chile se enfrentan por la octava fecha del fútbol joven.

En la cancha número 2 del Estadio Monumental la Sub 16 del Cacique se impuso por 2-1 a la U con goles de Endrick Mercado (25′) y Maikel Peña (85′).

Tras la conquista del segundo tanto de los albos, se dio paso a un festejo que trajo recuerdos en Macul, ya que el autor de la conquista sacó una camiseta con la frase “te saluda papá”.

Este festejo se vio por primera vez en la semifinales del Torneo de Apertura 2012, cuando Esteban Paredes mostró esta frase escrita en su primera capa, al anotar frente a los azules en el triunfo por 2-0 en el partido de ida.

Así fue el festejo de la Sub 16 de Colo Colo al vencer a la U en el Superclásico. (Foto: @colocolofutboljoven)

La racha de Hugo González en Colo Colo ante la U

Cabe destacar que la Sub 16 de Colo Colo es dirigida por Hugo González, quien recientemente estuvo como técnico interino del cuadro popular entre la salida de Jorge Almirón y el arribo de Fernando Ortiz.

El exfutbolista estuvo al mando en dos partidos por la Liga de Primera 2025, terminando invicto y sin goles en contra. Primero empató 0-0 con Palestino en La Cisterna y luego venció por 1-0 a la U en el Superclásico 198 del pasado 31 de agosto en el Monumental.