Coquimbo Unido dio un tremendo paso a su primer título de Primera División el día de ayer, donde derrotó por la cuenta mínima a O’Higgins en condición de visitante y con un gran partido de Cristián Zavala.

El jugador, quien todavía pertenece a los registros de Colo Colo, está a préstamo en el cuadro pirata y, en teoría, debería volver al Estadio Monumental para afrontar junto al resto de sus compañeros la temporada 2026 de los albos.

Fue precisamente el jugador quien conversó con Cristián ‘Tomate’ Alvarado en ADN Deportes: “Salí en el momento indicado, era lo que yo estaba buscando. Buscaba la salida porque no podía jugar y estoy feliz acá. Lo primero que me indicó el profe era que iba a jugar, que recupera confianza”, dijo.

Zavala se proyecta en el norte chico. | Foto: Photosport

Sobre su futuro, Zavala prefiere no aventurarse mucho y asegura que no está en sus manos: “Lo tienen que ver los dirigentes. Solo dios sabe lo que va a pasar y que sea lo mejor para mi carrera”, agregó.

Eso sí, no esconde su deseo de quedarse en la Región de Coquimbo y jugar la Copa Libertadores de América con el ‘Barbón’: “Obviamente, he estado en todos los momentos con Coquimbo. Ascendimos, me fui al descenso, jugamos la semifinal (Copa Sudamericana) y creo que sería lindo estar ahí en el Francisco Sánchez Rumoroso en la Copa Libertadores”, agregó.

Cabe mencionar que Cristián Zavala llegó a mitad de año a Coquimbo Unido tras estar absolutamente cortado por Jorge Almirón. Desde su llegada, ha sido una pieza angular para Esteban González.

¿Cuándo juega Coquimbo Unido?

Coquimbo Unido recibirá el próximo domingo 2 de noviembre a las 5:30 de la tarde a Unión La Calera por la Fecha 26 de la Liga de Primera 2025. Un triunfo le daría a los piratas su primer Campeonato Nacional.