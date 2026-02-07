Coquimbo Unido no solo celebró un sólido triunfo por 3-1 ante Palestino este sábado, sino que además dejó encaminada una de las movidas más comentadas del mercado. Tras el partido, Hernán Caputto volvió a referirse a la inminente llegada de Cristián Zavala, extremo que vive sus últimos días en Colo Colo y que está cada vez más cerca de convertirse en nuevo refuerzo pirata.

Luego de un duelo donde su equipo mostró carácter incluso con un hombre menos, el técnico valoró el rendimiento colectivo y la propuesta mostrada en el campo. “Me gusta la presión más arriba. Tratar de generar dificultades en la salida de los centrales. Más allá de ajustar cosas, se mantiene la mística. La mantiene la ciudad y el equipo”, sostuvo Caputto tras el pitazo final.

En esa misma línea, el entrenador fue claro al analizar el desarrollo del encuentro y la justicia del resultado. “El resultado fue muy justo. El equipo es muy competitivo. Con un jugador menos les tapamos más los espacios y creo que pudimos hasta hacer un gol más”, remarcó, dejando en evidencia la confianza que existe en el actual funcionamiento del campeón del fútbol chileno.

Pero más allá del análisis futbolístico, el foco se trasladó rápidamente al mercado de pases y, especialmente, a la situación de Cristián Zavala. El jugador ya tiene definida su salida de Colo Colo, aunque todavía restan detalles formales para que se concrete su arribo al puerto pirata, algo que Caputto no ocultó.

Caputto espera a Zavala con los brazos abiertos en Coquimbo Unido

Consultado directamente por los refuerzos que están al caer, el DT fue categórico y entregó tranquilidad a los hinchas. “Estoy muy contento con el plantel. Los dirigentes me comunicaron los jugadores que renovaron y los que podían llegar”, comenzó señalando, dejando en claro que las gestiones están avanzadas.

Coquimbo Unido espera con los brazos abiertos a Zavala (Foto: Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport)

Luego, Caputto se refirió de manera explícita a Zavala y Rodrigo Holgado, confirmando que ambos son nombres que maneja y aprueba. “También los jugadores de casa, como Cristian (Zavala) y Rodrigo (Holgado), son jugadores que me gustan y conozco. Nos van a hacer muy bien”, afirmó sin rodeos tras la victoria sobre Palestino.

Finalmente, el entrenador dejó en evidencia que la llegada del aún jugador de Colo Colo es solo cuestión de tiempo. “Todavía faltan por definirse, pero es conocido que ellos quieren venir. Es probable que en poco tiempo se resuelva eso”, cerró Caputto, mientras en el puerto pirata ya esperan a Zavala para reforzar al campeón y seguir soñando en grande.

DATOS CLAVE

Coquimbo Unido venció 3-1 a Palestino este sábado manteniendo su localía y mística competitiva.

El técnico Hernán Caputto confirmó negociaciones avanzadas para fichar a Cristián Zavala y Rodrigo Holgado.