Damián Pizarro vive días complejos en Argentina: la dura decisión de Racing Club que lo golpea

El delantero nacional, Damián Pizarro no lo pasa para nada bien en Argentina en lo que es su paso por Racing Club, en donde el jugador no ha podido consolidarse en este nuevo club en su carrera.

Desde su llegada al conjunto de Gustavo Costas, el ex Colo Colo ha visto escasos minutos en la ‘Academia’ y en la que dentro de esas pocas chances que ha tenido, no ha podido mostrar una buena versión futbolística.

En las últimas horas desde el conjunto argentino tomaron una dura decisión contra el delantero nacional, la que le significa un duro golpe en su etapa por Argentina.

Racing Club disputará hoy un duelo clave dentro de la Copa Sudamericana, en la que viajó a Brasil para enfrentarse a Botafogo con la gran necesidad de poder sumar una victoria para mantener viva su posibilidad de avanzar a la próxima fase.

Pizarro no será considerado en Racing | Foto: Instagram

Para este duelo, el delantero Damián Pizarro no fue considerado por Gustavo Costas y por segundo encuentro consecutivo, el delantero chileno no estará ni en la banca de suplentes.

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Esta situación sin duda que es un nuevo y duro golpe para el ex Colo Colo, quien parece no encontrar su rumbo futbolístico en Argentina y todo parece indicar a que no seguirá en Racing finalizando la temporada.

❌️ Damián Pizarro 🇨🇱 quedó afuera de la lista de convocados de #Racing para el partido ante #Botafogo.



👉 Es el segundo encuentro consecutivo que no es tenido en cuenta por decisión táctica. pic.twitter.com/UC7GARj4ge — Leandro Adonio Belli (@LeandroAdonio) May 6, 2026

En Síntesis

Damián Pizarro quedó fuera de la convocatoria de Racing Club por segundo partido consecutivo.

quedó fuera de la convocatoria de por segundo partido consecutivo. El técnico Gustavo Costas excluyó al delantero chileno para el duelo ante Botafogo en Brasil.

excluyó al delantero chileno para el duelo ante en Brasil. El conjunto de Avellaneda disputa hoy un partido clave en la Copa Sudamericana ante Botafogo.