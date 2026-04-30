Racing Club no logró quedarse con los tres puntos en su visita a Venezuela y terminó igualando 1 a 1 ante Caracas FC, en un duelo válido por la fecha 3 del Grupo E de la Copa Sudamericana.

El resultado no dejó para nada contentos ni a los hinchas ni al plantel de La Academia, tanto así que Baltasar Rodríguez lo catalogó como “una mierda” tras el encuentro.

En ese contexto, el ingreso del delantero chileno Damián Pizarro en el minuto 81 no pasó desapercibido, ya que su aparición generó comentarios en Argentina debido a su poco protagonismo en el desarrollo del encuentro.

El espigado atacante chileno lleva 4 partidos con Racing y aún no ha podido convertir goles | FOTO: Racing Club

Esteban Bichi Fuertes y el presente de Damián Pizarro en Racing Club

En conversación con Bolavip Chile, Esteban “Bichi” Fuertes, exjugador de Racing, se refirió al presente del ex Colo Colo y entregó una mirada crítica sobre los factores que han influido en su rendimiento en el extranjero.

“A Pizarro le está jugando en contra que cuando estuvo afuera no tuvo mucha continuidad y acá en Racing se le hace complicado porque vino a un equipo casi ya armado”, manifestó el exgoleador de la UC.

Publicidad

“Tiene condiciones, tenía muy buenas referencias del fútbol chileno que anduvo muy bien. Yo creo que hay que darle un poco de tiempo, aparte es un muchacho joven”, finalizó.

En resumen…