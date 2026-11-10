Colo Colo sigue en lo que es su celebración tras haber obtenido un nuevo título dentro de la Liga de Primera, en donde los ‘Albos’ después de su victoria por 2-1 ante Ñublense de Chillán, lograron bajar su anhelada estrella 35.

Dentro de esto, el periodista Danilo Díaz ocupó su espacio en el programa ‘La Fecha’ en Youtube para hablar de lo que fue la importancia del delantero Javier Correa en el título del ‘Cacique’, pero que le deja un tirón de orejas por lo que son sus dichos fuera de la cancha.

“Tuvo un jugador sustantivo como Correa, creo que Correa más allá de sus declaraciones o alguna provocación, eso refleja inmadurez al final”, parte señalando Díaz.

Agregando a esto, el ‘Tenor del Pueblo’ destacó de todas las grandes cualidades que posee el goleador de Colo Colo y en la que siente que con dichas condiciones, pudo haber llegado a una liga mucho más competitiva en su carrera.

Correa es cuestionado en Colo Colo | Foto: Photosport

“Cuando uno ve a Correa, con lo bueno que es, maneja la pierna izquierda, la derecha, le pega con las dos, cabecea, se engancha, uno dice, Correa era un jugador para la liga española, por lo menos”, declaró.

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Concluyendo, Díaz siente que sus declaraciones polémicas le jugaron una mala pasada en lo que es su carrera, los que le pudieron haber impedido un mayor salto en su carrera y que hoy, solo lo tiene brillando en el fútbol chileno.

“Cuando uno ve estas declaraciones se explica por qué no jugó en Europa, porque el scouting europeo revisan eso e independiente de eso, para mí Javier Correa fue un jugador determinante”, cerró.