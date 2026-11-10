La periodista de TNT Sports reaccionó con todo en redes sociales tras el burlesco video que publicó Colo Colo para festejar el título.

La celebración de Colo Colo por la obtención de la estrella 35 de la Liga de Primera tuvo una fuerte polémica en redes sociales. Tras coronarse campeón en Chillán, el Cacique publicó un video en el que repasó a distintos periodistas deportivos e influencers que durante la temporada cuestionaron el rendimiento del equipo. La publicación generó una fuerte controversia a tal punto que el club lo eliminó de sus plataformas.

Uno de los extractos que más llamó la atención fue el de Verónica Bianchi. La periodista de TNT Sports había cuestionado el rendimiento de los albos en enero, luego de la derrota por 4-1 ante Deportes Limache en la primera fecha, cuando advirtió que “si no se ponen las pilas pueden pelear el descenso”.

La reacción de Vero Bianchi en Instagram

Tras la repercusión del ofensivo registro, Bianchi utilizó sus redes sociales para entregar su postura y defender el contexto de sus declaraciones. “Me hago cargo de mis palabras porque tengo un trabajo expuesto y eso da derecho a que la gente pueda opinar”, comenzó señalando.

“Mi crítica futbolística fue en un contexto totalmente diferente al actual de Colo Colo. Fui exagerada o no, seguramente sí, pero fue eso, un comentario en enero, por lo que yo y muchos (aunque ahora no lo admitan) veíamos y que se arrastraba desde el año pasado, sin refuerzos, no por un partido”, agregó. Además, felicitó al equipo por su recuperación: “Felicito a quienes lograron dar un giro futbolístico tan rotundo. A mi gusto, gran mérito de Ortiz”.

Oye la Vero Bianchi quedo mas destruida que los Republicanos después que los democratas les volaran la raja en las ultimas elecciones en USA. pic.twitter.com/lkKUlg0sdn — Rodrigo Mago RC 10🎩 (@RodrigoCIgnacio) November 8, 2026

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Sin embargo, la comunicadora también marcó distancia: “Lo que no avalo por ningún motivo ni para mí ni para cualquier ser humano es incitar a la violencia y al hostigamiento en redes sociales (que no olvidemos es penado por la ley)”, manifestó.

Finalmente, aclaró que no solicitó que Colo Colo bajara el video y valoró las críticas que recibió por su trabajo. “Para los que critican con argumentos, se agradece cada crítica constructiva. Siempre la tomo como una oportunidad de mejora. Y ojo, nunca olvidemos que promover el odio puede ser muy peligroso. Más cuando tienes el alcance para hacerlo”, concluyó.

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En síntesis…