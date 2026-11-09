Aníbal Mosal define su postura tras fuerte accidente de Leandro Hernández: “Conversaremos con él”

El presidente de Blanco y Negro se refirió a la situación del canterano albo, quien protagonizó un accidente de tránsito en estado de ebriedad

En medio de los festejos de Colo Colo por la conquista de la estrella 35, Aníbal Mosa abordó la situación de Leandro Hernández, canterano albo que protagonizó un grave accidente de tránsito durante la madrugada del domingo en Providencia. El presidente de Blanco y Negro se refirió al caso y adelantó que conversarán con el futbolista para definir cómo lo ayudarán.

El delantero de 21 años fue detenido tras protagonizar una colisión mientras conducía en estado de ebriedad y no respetar una luz roja en las intersecciones de Avenida Pocuro con Avenida Los Leones.

“Estamos al tanto de la situación. Lo primero es la persona, gracias a Dios no ocurrió nada que lamentar. Conversaremos con él para ver cómo lo vamos a apoyar”, expresó el mandamás de Blanco y Negro.

La situación judicial de Leandro Hernández

Durante la tarde del domingo, el futbolista fue formalizado por su participación en el accidente. En la audiencia, el tribunal decretó las medidas cautelares de arraigo nacional, firma mensual y suspensión de su licencia de conducir.

Además, se estableció un plazo de 120 días para desarrollar la investigación y esclarecer las circunstancias de la colisión ocurrida en la comuna de Providencia.

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Por su parte, Fernando Ortiz también tuvo palabras para el joven atacante y apuntó a la responsabilidad que debe asumir por su condición de futbolista profesional: “Es un joven que no tiene que vivir este tipo de situaciones, pero si tiene que ser consciente a la hora de saber que ya no es el joven de fuerzas básicas”.