Charles Aránguiz remece a la Universidad de Chile con esta feroz autocrítica: “Fuimos un desastre”

El volante y capitán azul, Charles Aránguiz sorprendió a todos con sus dichos en la U.

Universidad de Chile obtuvo tres valiosos puntos en su reciente fecha dentro de la Liga de Primera, en el que los ‘Azules’ vencieron por 2-1 a Cobresal en el Estadio El Teniente de Rancagua.

El conjunto que comanda Fernando Gago se mantiene firme en lo que es su lucha con la Universidad Católica por el Chile 2, en la que espera quedarse con el premio de consuelo dentro de este torneo y confirmar su participación en la Copa Libertadores 2027.

Dentro del plantel azul claramente que recibieron el baldazo de agua fría tras lo que fue la obtención del título de Colo Colo, su clásico rival, el que sentenció la lucha por el título nacional, a tres fechas de su cierre.

Esta situación no pasa para nada desapercibida en el ‘Romántico Viajero’, quienes sumarán una nueva temporada sin poder conseguir el título del fútbol chileno, el que no logran desde el Clausura del 2017.

La U y su trabajada victoria ante Cobresal | Foto: Photosport

Aránguiz y su ácida autocrítica en la U

Tras lo que fue el trabajado triunfo de la Universidad de Chile por 2-1 ante Cobresal, el volante y capitán de los ‘Azules’ Charles Aránguiz encendió todo con unos breves dichos en zona mixta.

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Según indicó el medio ‘Emisora Bullanguera, el ‘Príncipe’ buscó ser abordado por los medios de comunicación en la zona mixta tras el triunfo, quienes querían las declaraciones del capitán azul y este, dejó una impactante respuesta.

¿Para qué vamos hablar? Si fuimos un desastre”, fueron las escuetas palabras de Aránguiz en la zona mixta.

Estos dichos del capitán azul sin duda que dejaron en claro el descontento que vive él y el plantel de la Universidad de Chile tras una nueva temporada en la que no pueden lograr el premio mayor en la Liga de Primera.

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Ahora, el conjunto ‘Laico’ deberá preparar lo que será esta recta final del torneo, en la que espera no aflojar y poder quedarse con el cupo del Chile 2, el que disputa con la Universidad Católica.