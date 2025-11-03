El pasado sábado Colo Colo venció por 1-0 a Ñublense de visita en Chillán, por la fecha 26 de la Liga de Primera 2025, donde el Cacique volvió a la senda del triunfo y acortó distancia para meterse en la lucha por la clasificación a Copa Sudamericana.

Pero tras el partido en el Estadio Nelson Oyarzún, llamó la atención las declaraciones que dio el delantero albo Javier Correa, quien es el goleador del equipo, pero que no pudo convertir pese a las grandes ocasiones que tuvo frente a los Diablos Rojos.

En zona mixta el cordobés se incomodó con las preguntas de la prensa y lanzó esta frase: “Me da igual lo que digan, me da exactamente igual. Para que sepan nomás, me chupa un huevo lo que me digan“.

Luego puso en duda su continuidad en Colo Colo, haciendo hincapié en la evaluación que tendrá que hacer el club por no cumplir los objetivos, que significará un menor presupuesto para 2026.

“Los dirigentes en diciembre tendrán que tener sus decisiones para ver quién se queda, quién se va. Decidirán ellos si tengo que seguir o si no“, lanzó el argentino de 33 años.

La opinión de Danilo Díaz sobre Javier Correa en Colo Colo

Estas palabras fueron analizadas este lunes por el comentarista Danilo Díaz de Radio ADN, quien estuvo de acuerdo con los dichos de Javier Correa, pero destacó que obviamente está atento a la crítica.

“Le importa la crítica, le importa, pero aparte que nadie ha cuestionado el rendimiento de Correa. Hay que gente que no le gustará, pero a mí me parece que es un jugado determinante y cuando no ha jugado Colo Colo lo siente”, comenzó diciendo.

“Él no es un centrodelantero que viva del gol, él tiene la gracia y eso le permite, incluso yo creo alargar su carrera, de que juega y hace goles”, añadió el Tenor del Pueblo.

Respecto al reajuste que se viene en el cuadro popular, indicó: “Está bien cuando él plantea los problemas que tiene hoy día Colo Colo, son indesmentibles, están ahí y tendrá que venir esa evaluación. Y la evaluación de Colo Colo, de acuerdo a lo que viene el próximo año, ya no hay Copa Libertadores, lo único que le queda es la Sudamericana y eso, sin ningún tipo de duda, va a generar un ajuste del plantel”.

“El actual plantel, en las circunstancias que vienen, no lo puede pagar Colo Colo. Así de corta”, completó el periodista.

Javier Correa puso en duda su continuidad en Colo Colo pese a que tiene contrato vigente. (Foto: Mauricio Ulloa/Photosport)

