Un verdadero balde de agua fría recibió Universidad Católica en el inicio de la Liga de Primera 2025, ya que el portero Thomas Gillier estará varios meses ausente producto de una lesión en su codo izquierdo.

Es por esto que los Cruzados quedaron solo con Vicente Bernedo, quien fuese titular en la victoria ante Audax Italiano, como opción bajo los tres palos, por lo que rápidamente comenzaron a salir posibles candidatos para pelear un puesto con el ex Deportes Concepción y Cobreloa.

El que más llamó la atención de los hinchas del elenco precordillerano fue el de Fernando de Paul, el cual hoy es suplente de Brayan Cortés en Colo Colo, noticia que surgió desde TNT Sports y se fue masificando en diversos medios en las últimas horas.

Fernando de Paul sigue luchando por un puesto de titular con Brayan Cortés | Foto: Eduardo Fortes/Photosport

Dante Poli le cierra las puertas a la opción de Fernando de Paul en la UC

A raíz de este posible arribo del “Tuto” a la tienda estudiantil, el exfutbolista y ahora comentarista deportivo, Dante Eugenio Poli, tiró por la borda esta opción en el programa Futuro Fútbol Club de Radio Futuro. ¿Sus argumentos?

“¿Quién creería que Colo Colo va a soltar a Fernando de Paul? Con el plantel que armó, con los partidos que va a tener, necesita un arquero de cierto nivel, por lo que a mí no me parecería el momento adecuado porque me parece un buen arquero”, aseguró Poli.

“Si ocurre esa negociación, que sería extrañísima para mí, sería un buen paso para Católica pero no creo que Colo Colo lo suelte, no lo veo por ningún lado viable“, sentenció.

Los números de Fernando de Paul en Colo Colo

Desde su llegada a Colo Colo, en inicio del 2023, Fernando De Paul acumula 34 encuentros y 2.951 minutos con la camiseta del Popular: ha recibido 31 goles y tiene 12 vallas invictas.