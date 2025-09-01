Colo Colo logró una tremenda victoria dentro de la Liga de Primera, en la que los ‘Albos’ se impusieron por 1-0 ante la Universidad de Chile en un nuevo Superclásico del fútbol chileno.

Después de este partido, el ex futbolista, Dante Poli ocupó su espacio en el programa ‘Futuro Fútbol Club’ de Radio Futuro para comentar lo que fue el comportamiento de Javier Correa dentro de este duelo, a quien lo criticó duramente.

“Correa venía hiperventilado desde antes del partido evidentemente, sobre reaccionó con la provocación de un periodista que le hace una pregunta y lo lleva a un lugar donde él aprovecha de descargarse y hace una especie de catarsis de una manera impropia”, parte señalando Poli.

Sobre lo que fue su encontrón en zona mixta con una persona, el ex jugador indicó que a pesar de la provocación, el argentino debe saber bajar sus pulsaciones, ya que lo ve muy desaforado en su comportamiento.

Poli y su mensaje a Correa | Foto: Photosport

“Más allá de que un hincha no debió haber estado ahí, él sí tendrá que bajar a lo menos un par de cambios y no en la cancha, después si era expulsión o no lo vamos analizar”, remarca.

Poli le pide bajar un cambio a Correa

Finalmente, Poli le dejó una importante petición al jugador de Colo Colo, en la que no cuestiona lo que es su nivel futbolístico, pero si le pide bajar un cambio por lo que ha sido su comportamiento, el que mostró particularmente durante esta semana.

“Hizo un buen partido, me parece un excelente jugador, mi enfoque va específicamente a su tipo de carácter, de personalidad, que le ha servido a Colo Colo en muchos aspectos, pero acá la última semana me parece que estuvo muy desubicado en varias cosas y si tiene que bajar un par de cambios”, cerró.