Colo Colo se quedó con la edición 198° del Superclásico del fútbol chileno, en el que los ‘Albos’ gracias al solitario tanto de Vicente Pizarro lograron imponerse por 1-0 ante la Universidad de Chile en el Estadio Monumental.

Tras lo que fue este duelo, el periodista Fernando Solabarrieta analizó en el programa ‘Marca Personal’ de Radio La Metro lo que fue este partido, en la que partió comentando lo que fue la roja de Franco Calderón, la que para él, no tiene debate alguno.

“Lo de Calderón fue fundamental, una burrada tremenda, él sale de contra con un compañero y él como era una pelota parada, él venía controlando la pelota, la termina perdiendo y se desespera, le pasa mucho a los defensores centrales, pierden la pelota lejos de su arco y se desesperan”, parte señalando Solabarrieta.

Siguiendo en la línea de las polémicas, el comunicador sacó al baile el codazo de Javier Correa a Matías Zaldivia, el que para Solabarrieta era una clara expulsión para el delantero de Colo Colo, la cuál no fue considerada por el juez del partido.

La polémica del Superclásico | Foto: Photosport

“Tiró una tijera, pero era expulsión sí o sí, de eso no hay duda. Pero lo que pasa, es que lo de Correa antes también era expulsión, entonces ahí se produce la polémica, porque Correa va con todo, para mí eso también era expulsión”, declara Solabarrieta.

Solabarrieta sin piedad contra Correa

Concluyendo, Solabarrieta a pesar de la victoria de Colo Colo, no tuvo piedad alguna para exterminar a Javier Correa por su rendimiento, en la que no se explica como se puede perder tantos goles.

“Qué manera de perderse goles Correa, a mí lo de Correa ya no me cerró. Tendrá buenos movimientos y eso, pero lo principal es que haga goles y no hace goles, de cada cinco ocasiones, hace una con suerte”, cierra.