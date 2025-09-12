La Supercopa del fútbol chileno fue confirmada en el día de ayer y tiene luz verde para que el domingo se lleve a cabo un nuevo Superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile, esta vez en el Estadio Santa Laura.

Uno de los grandes misterios que envuelve el partido es cómo formará Fernando Ortiz en su primer partido oficial al mando de los albos, donde tendrá que buscarle espacio a un Arturo Vidal que no ha tenido una buena temporada.

¿Estará Arturo Vidal ante la U el domingo? | Foto: Photosport

Uno que valoró el rendimiento de los albos en el último Superclásico fue Patricio Yáñez, quien en ESPN Chile dijo que “Los laterales de Colo Colo no han tenido proyección. En el partido contra la U, Isla mejoró y levantó su nivel”.

Por otro lado, Yáñez se refiere al lugar que debería ocupar Vidal dentro de la cancha: “Arturo Vidal no está para jugar detrás del atacante. Si dependiera de mí, lo pondría en una posición mucho más retrasada, teniendo la cancha por delante y no jugando de espalda”, dijo.

Lo cierto es que la mesa está servida y este domingo se vivirá un atípico Superclásico del fútbol chileno donde, por cómo van las cosas, se espera que haya menos de tres mil personas en las tribunas del recinto de Independencia.

Supercopa, día y hora

El compromiso entre Colo Colo y Universidad de Chile arrancará a las 3 de la tarde de este domingo 14 de septiembre, duelo válido por la Supercopa del fútbol chileno que demoró meses en realizarse.