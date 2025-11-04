Colo Colo ganó este fin de semana por la cuenta mínima a Ñublense de Chillán pero las dudas no cesan sobre el trabajo de Fernando Ortiz. Y es que el nuevo DT de los Albos no ha logrado sacar al equipo de la irregularidad que vivieron con Jorge Almirón en su último período al mando del club, por lo que el ‘Tano’ comienza a sembrar sus primeras grandes críticas en Macul.

Por otra parte, Coquimbo Unido realizó una campaña impecable de la mano de Esteban González y, a falta de cuatro fechas para el término del torneo de la Liga de Primera 2025, se consagraron como los nuevos campeones del fútbol chileno.

La campaña del elenco ‘Pirata’ de la mano del ‘Chino’ ha hecho que su estratega comience ya a sonar en los cuadros de la capital. Si bien nadie se ha manifestado desde Pedrero por un posible interés en el DT de 43 años, nada le garantiza a Ortiz su continuidad en 2026 si es que no logra meterse en copas internacionales.

Fernando Ortiz comienza a sembrar sus primeras grandes críticas en Colo Colo (Foto: Javier Torres/Photosport)

Es por ello que BOLAVIP consultó a un histórico de Colo Colo como Alejandro Hisis si aprueba la opción de González como nuevo estratega del ‘Cacique’ en caso de una eventual partida de Fernando Ortiz.

Chino Hisis da su veredicto sobre una eventual llegada de Esteban González a la banca de Colo Colo

“Bueno, pues si habíamos hablado que le íbamos a dar oportunidad (a Ortiz), yo pienso que tiene que armar el equipo lo que habíamos hablado, pues yo mantengo lo mismo de la otra vez”, comenzó diciendo el exjugador del Popular.

En esa línea, sostuvo que: “Por lo menos ver qué es lo que hace, no sé, el otro día sacó un buen resultado, no le está alcanzando obviamente, porque los que van arriba han seguido ganando, pero está difícil, no está fácil lograr una clasificación, pero yo mantengo que hay que darle la oportunidad“.

E incluso poniéndose en el caso de que Blanco y Negro decida darle una rápida PLR al ‘Tano’, agregó que: “Yo creo que González no debería aceptar, porque todavía a lo mejor le falta picar más piedras, le falta demostrar más, le falta adquirir más experiencia. No es lo mismo el plantel de Coquimbo al plantel de Colo Colo. O sea, no te vas a encontrar con los mismos jugadores, no es el mismo tipo de responsabilidad de la prensa que tiene Colo Colo”.

“Mejor dejarlo tranquilito, que se siga mejorando, que bueno que un técnico chileno salió campeón, que bueno que un técnico chileno en la Primera B salió campeón también, que bueno por los técnicos chilenos. Así que ahí hay opciones para los demás equipos, pero yo creo que el ‘Chino’ no debería apresurarse mucho”, cerró.

En resumen…

Colo Colo venció por la cuenta mínima a Ñublense pero persisten dudas sobre Fernando Ortiz.

Coquimbo Unido de Esteban González se consagró campeón a falta de cuatro fechas.

El histórico Alejandro Hisis aconsejó a González no apresurarse para ir a la banca de Colo Colo.