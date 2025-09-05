En Colo Colo ya se preparan para lo que será la Supercopa contra Universidad de Chile la próxima semana, partido que se debió jugar a inicios de la temporada, pero que se postergó por la disposición de estadios y de las autoridades.

Los albos trabajan bajo las órdendes de su nuevo entrenador, el argentino Fernando Ortiz, quien asumió la dirección técnica del Cacique el lunes y desde el martes se encuentra al mando de los entrenamientos del plantel colocolino.

Su gran objetivo es arrancar con el pie derecho y conseguir el primer título de su carrera como DT, algo que le ha sido esquivo desde 2022, cuando comenzó su carrera en el América de México.

La primera prueba de Fernando Ortiz en Colo Colo

Y para preparar de mejor forma la Supercopa, el Tano tendrá su primera prueba de fuego este sábado 6 de septiembre en el Estadio Monumental, día elegido para jugar un partido amistoso contra los juveniles y así medir a sus jugadores.

Así lo adelantó el periodista Daniel Arrieta de TNT Sports, quien señaló que esta será la primera oportunidad en que el estratega de 47 años pare un equipo titular de cara al nuevo Superclásico contra la U. De ahí la importancia que tiene esta práctica.

Luego, el plantel albo tendrá libre el día domingo y posiblemente el lunes, para después apuntar de lleno al choque contra el elenco estudiantil.

Fernando Ortiz lleva cuatro días al mando de los entrenamientos de Colo Colo. (Foto: @ColoColo)

¿Cuándo, a qué hora y dónde es la Supercopa?

Hasta el momento la Supercopa está programada para el domingo 14 de septiembre a las 15:00 horas en el Estadio Santa Laura. Pero los azules han solicitado la postergación para darle prioridad a su llave contra Alianza Lima por los cuartos de final de Copa Sudamericana.