Después de 19 años, Colo Colo volvió a ser local en el Estadio Nacional donde recibió a un necesitado Deportes Limache en la Liga de Primera 2025.

Con gol de cabeza de Claudio Aquino, los Albos lograron abrir la cuenta a los 17′ de la primera parte y todo parecía ir viento en popa cuando los ‘Cerveceros’ sufrieron con la expulsión de Yonathan Andía a los 34′.

Pero solo cuatro minutos después, Sebastián Vegas recibió su segunda amarilla del encuentro por lo que también debió irse a camarines, dejando a ambos elencos con 10 hombres en el campo y, lógicamente, desaprovechando la ventaja numérica que no duró ni cinco minutos.

Sebastián Vegas comienza a hartar a los hinchas de Colo Colo

El jugador que se encuentra a préstamo desde el Monterrey de México logró consolidarse como titular desde su llegada a Macul. Si bien arrancó bien el año, con el correr del tiempo los errores le han hecho ganarse varias críticas por parte de la hinchada.

No hace mucho ya había sido expulsado en la Supercopa en donde el ‘Cacique’ cayó por goleada ante la U. Con esta tarjeta roja frente a Limache en donde Colo Colo necesita con suma urgencia sumar de a tres, los hinchas definitivamente ya perdieron la paciencia con el zaguero.

Hinchas de Colo Colo pierden la paciencia con Sebastián Vegas. (Foto: Andrés Piña/Photosport)

La tarjeta roja recibida no solo dejó al Popular con uno menos, sino que obligó a Ortiz a mover las piezas y sacar del campo a Víctor Felipe Méndez para permitir el ingreso de Jonathan Villagra.

Así fueron las duras críticas a Sebastián Vegas

La rabia de los fanáticos de Colo Colo en redes sociales no se hicieron esperar, la mayoría de ellos suplicando que pronto haga sus maletas y regrese al club donde pertenece.