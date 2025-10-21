Colo Colo cayó este fin de semana ante el líder Coquimbo Unido en el encuentro que marcó el reinicio para los Albos en la Liga de Primera 2025. Bruno Cabrera fue el autor del único tanto del compromiso a los 53′.

Lo más preocupante para el ‘Cacique’, es que no logró concretar ninguna opción clara de gol frente a los ‘Piratas’, en parte, debido al bajo rendimiento que mostró todo el funcionamiento ofensivo del equipo de Fernando Ortiz.

Uno de los apuntados de hecho fue el jugador que ha sido la gran figura del Popular desde 2024, Lucas Cepeda. El exjugador de Universidad de Chile y seleccionado de La Roja, Rafael Olarra, no se explica el bajo nivel que ha mostrado el extremo en los últimos encuentros disputados con la camiseta alba.

Fue en su calidad de comentarista de ESPN que el exdefensor lanzó su crítica hacia el jugador de Colo Colo: “Lucas Cepeda es un jugador que se está convirtiendo muy mal, muy por debajo de lo que veíamos”.

De igual forma, hizo responsable al DT por no sacar el máximo potencial del ariete: “Él puede explotar, tiene en su pierna izquierda muchas alternativas y lo está sumergiendo en un esta presionado sobre la banda y poco útil”.

¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo?

Luego de esta derrota ante Coquimbo Unido que mantiene a Colo Colo en el octavo lugar de la tabla con 34 puntos, ahora el ‘Cacique’ se enfoca en su próximo desafío.

Rafael Olarra no se explica el bajo nivel de Lucas Cepeda en Colo Colo (Foto: Andrés Piña/Photosport)

Será el próximo lunes 27 de octubre cuando el popular se mida ante Deportes Limache por la fecha 25 de la Liga de Primera 2025. El encuentro comenzará a las 20:00 horas en el Estadio Monumental.