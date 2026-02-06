El delantero chileno Lucas Cepeda ya comenzó a escribir sus primeras páginas con la camiseta del Elche de España, nada menos que en un escenario de máxima exigencia.

El ex atacante de Colo Colo hizo su debut oficial ante el FC Barcelona, ingresando desde el banco de suplentes al minuto 75, en un duelo que marcó su estreno en el fútbol español.

Ahora, el desafío para el oriundo de Placilla no es menor. Adaptarse al ritmo, la intensidad y las exigencias tácticas del fútbol europeo suele ser un proceso gradual, pero su técnico, Eder Sarabia, confía plenamente en su aporte.

Lucas Cepeda espera lograr la primera victoria de 2026 en Anoeta | FOTO: Elche

Eder Sarabia destaca el fichaje de Lucas Cepeda

En la conferencia de prensa previa al duelo ante la Real Sociedad, el entrenador del equipo franjiverde tuvo breves pero contundentes palabras sobre la llegada del seleccionado chileno.

“Lo de Lucas Cepeda era una buena oportunidad de un jugador que lo habíamos seguido y que en verano no puedo ser y estamos contentos porque nos va a dar muchas cosas en los últimos metros”, remarcó.

Con su debut ya consumado, el objetivo ahora para el ex albo será ganarse un lugar en el equipo y responder a las expectativas que el Elche ha depositado en su talento de cara a la temporada.

En síntesis…