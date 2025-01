La partida de Maxi Falcón dejó un enorme vacío en la zona defensiva de Colo Colo. Tan así, que los planes del “Cacique” debieron volcarse un tanto y hoy se enfocan en encontrar a otro central de categoría para suplir al uruguayo.

En dicha zona suena Iván Román, jugador de Palestino que el 7 de enero BOLAVIP adelantó que, de concretarse la salida del “Peluca”, los albos irían a la carga nuevamente para contar con el central que no solo es una promesa del fútbol chileno, sino que a sus 18 años ya es titular indiscutido con los “Baisanos” marcando grandes registros.

Para Colo Colo, la llegada del “Charrúa” (como apodan a Iván Román Hurtado) sería más que beneficiosa pensando en dos aspectos: primero, por el lado económico, dado que su enorme proyección da a pensar que pronto partirá a grandes clubes europeos por alguna cifra exorbitante. Y dos, porque Iván Román suma doble minuto Sub-21 al ser un jugador nacido en 2006.

El cuadro popular sufrió demasiado en las últimas fechas con ese tema. De hecho, fue recién en la última fecha ante Deportes Copiapó que lograron cumplir con la cantidad de minutos sub-21 que exige por reglamento la ANFP.

Ahora bien ¿Qué dice Palestino al respecto? Primeramente, se dio a conocer que el cuadro de La Cisterna pedía 1.5 millones de dólares por el 50% de la carta del jugador. Hoy, al parecer, se habla de un monto mayor a ese.

En Palestino dudan del traspaso de Iván Román a Colo Colo

Esta tarde, durante la emisión de Deportes en Agricultura, el periodista Francisco Sagredo destapó un diálogo en vivo que tuvo con gente del conjunto árabe. Allí, le dejaron en claro cuáles son las condiciones del elenco tricolor para dejar salir a su joven estrella.

“Me escribe gente vinculada a la tienda árabe. Me dicen que la dirigencia de Palestino no va a soltar a Román salvo que llegue alguien y ponga los millones de dólares en que está tasado su pase”.

El monto de los árabes por su joya

¿Cuántos millones? No dijo en ese momento y comenzó el análisis hacia el jugador. El panel completo del programa no dudó en que el joven defensor de Palestino sería darle un salto de calidad a la zona defensiva del “Cacique”.

Iván Román aparece nuevamente en el radar de Colo Colo (Foto: Byron Perez /Photosport)

Minutos después, dio a conocer el monto, aunque no los porcentajes: “Me dicen que Palestino no lo suerta por menos de 3 millones de dólares y que al jugador no le conviene ir a Colo Colo porque no va a jugar ni va a tener vitrina”, le avisaron desde La Cisterna, aunque el comunicador cree que: “Yo le digo que sí le conviene, pero me plantean que Almirón es de jugadores grandes”.

Será cosa de tiempo en que los albos avancen o no en su posible contratación. De momento, desde la tienda árabe tienen claro el valor de su más preciada joya en el momento, quien se proyecta ya como uno de los estandartes de La Roja Sub-20 de cara al Sudamericano de la categoría a disputarse en Venezuela.