Para nadie es un misterio que Salomón Rodríguez no ha rendido como se esperaba en Colo Colo. El jugador que llegó proveniente desde Godoy Cruz ha marcado solo dos goles en el año, ambos en Copa Chile, rendimiento tremendamente pobre para un centrodelantero. El uruguayo también es consciente de aquello, por lo que ya se habría puesto en contacto con la dirigencia para buscar una salida.

Y es que además de su bajo rendimiento, Fernando Ortiz tomó la tajante decisión de siquiera considerarlo dentro de sus citaciones, situación que tendría muy poco cómodo al charrúa.

Salomón Rodríguez no lo pasa bien en Colo Colo y buscaría salir del club para 2026 (Foto: Dragomir Yankovic/Photosport)

Su representante, Edison Mastrangelo, se encargó de dilucidar todo lo que ocurre en torno a su representado en diálogo con Radio ADN: “Estamos hablando con el club para buscar la mejor opción para ambas partes, tanto para defender la inversión que hicieron y para el desarrollo deportivo del jugador. Estamos hablando con Colo Colo, es un placer trabajar con ellos”.

A su vez, indicó que: “A veces el jugador necesita un cambio de aire, lo estamos analizando y vamos a resolver en conjunto. A veces se necesita. Si hay que volver, renovado. Si no, por lo menos capitalizar y que él vuelva a ser el jugador que fueron a buscar. No me cierro a ninguna posibilidad. Le fue muy bien en Uruguay y Argentina, son mercados que pueden ser apetecibles para él”.

Representante de Salomón Rodríguez se muestra optimista de cara al futuro del jugador

Pese a que el uruguayo ha lidiado con su bajo rendimiento y además con lesiones que lo han tenido al margen de poder sumar minutos, el agente se muestra confiado en que haya clubes que muestren ganas de contar con él para la próxima temporada.

“va a haber interés. Salomón Rodríguez no estuvo a la altura de lo que puede dar, pero fue un mal año para Colo Colo. A veces esto no es matemáticas, estas cosas pasan”, añadió.

Finalmente, analizó las razones que no le han permitido rendir en Pedrero: “Es por la exigencia de Colo Colo y la calidad de plantel que tiene. Él está contento de estar en Chile, sorprendido con lo que es Colo Colo, pero todavía no tenemos un diagnóstico claro”.