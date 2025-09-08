Eduardo Rubio dejó la categoría de Proyección de Colo Colo hace un par de semanas, noticia que causó impacto en los hinchas del Cacique quienes empezaron a especular con que el ex jugador fue despedido, situación que no fue así.

“La salida de Colo Colo fue algo muy meditado, llevaba mucho tiempo buscando seguir progresando, desde principios de año… Estaba mentalizado en el club, pero también en el futuro”, contó en diálogo con el portal de noticias AS.

En ese sentido, Rubio asegura que “Hablé con la gerencia deportiva, les dije que me iba, y después con Héctor Tapia. Él me agradeció todo… estuve prácticamente 10 años ahí, desarrollándome como técnico, así que estoy muy agradecido”.

Rubio ya no está en Colo Colo. | Foto: Photosport

El ex jugador saca pecho por la metodología y los logros que tuvo en las inferiores de Colo Colo: “Nosotros llevábamos tres años haciendo lo que hoy en día hace Nico Córdova, que es jugar amistosos contra los primeros equipos. Y eso fue algo que hice yo”.

“En estos cinco años ganamos ocho títulos (con la categoría de Proyección). Si yo me pongo a comparar con la Católica y la U, ellos no ganaron nada en la Sub 21. Nosotros, con O’Higgins y Palestino, fuimos los únicos equipos que ganamos en la categoría”, realzó comparándose con sus archirrivales.

Lo cierto es que Eduardo Rubio dejó una huella en la categoría de Proyección de Colo Colo, pero se alejó del Cacique para buscar nuevos horizontes y desafíos en su prominente carrera como director técnico y formador.

Supercopa, día y hora

Colo Colo debe jugar la Supercopa del fútbol chilno ante Universidad de Chile, compromiso pactado para el domingo 14 de septiembre a las 3 de la tarde en el Estadio Santa Laura.