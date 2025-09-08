Pablo Solari se transformó en uno de los jugadores más queridos de Colo Colo en el último tiempo, toda vez que el Pibe no solo anotó el gol con que el Cacique se salvó de la Primera B, sino que también aportó esperanza en una época negra de los albos.

Desde el viejo continente, el jugador con pasos formativos por el Estadio Monumental habló con el streamer Felipe González, más conocido como ‘Cocolisoo’ y respondió sin titubeos por la opción de volver a vestir la camiseta de Colo Colo.

Colo Colo echa de menos a Pablo Solari. | Foto: Photosport

“Sí, obviamente. Siempre voy a querer volver, me encantaría, la gente me brinda muchísimo cariño. A Colo Colo siempre lo llevaré en el corazón, es donde inicié mi carrera”, dijo el Pibe dejando muy en claro su postura.

En esa línea, agrega diciendo que “Soy un agradecido de Talleres porque estuve seis años en inferiores y me dieron todo, me hicieron crecer como persona y jugador, pero mi carrera profesional la inicié en Colo Colo y le agarré un cariño inmenso, nunca pensé que iba a ser tan fuerte”.

Si bien ahora se encuentra en Europa y tiene una auspiciosa carrera por delante, es el mismo Pablo Solari el que deja en el aire lo que pueda pasar en un futuro: “No sabemos las vueltas de la vida, pero me encantaría volver a Colo Colo”, remató.

Los números de Pablo Solari en Colo Colo

El argentino de 24 años disputó 71 partidos con la camiseta de Colo Colo, anotando 16 goles, 11 asistencias, 6 tarjetas amarillas y casi 4.800 minutos en cancha defendiendo el escudo del Cacique.