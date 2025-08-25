Colo Colo no ha sido capaz de mostrar un nivel de juego aceptable para lo costoso de su plantel durante esta temporada 2025 y eso se refleja en la tabla de posiciones, donde el Cacique marcha absolutamente fuera de los puestos de clasificación a copas internacionales.

La salida de Jorge Almirón hizo pensar a varios hinchas que el equipo se iba a descomprimir y jugarían mejor, pero nada de eso sucedió y el Cacique empató sin goles ante Palestino en un partido para el olvido.

Con el Superclásico como el plato fuerte de este fin de semana, en el Estadio Monumental trabajan para conseguir un entrenador y Patricio Yáñez entregó noticias en Puntapié Inicial de Deportes en Agricultura.

Colo Colo no ve una. | Foto: Photosport

En el mencionado programa, el histórico campeón de América con los albos aseguró que “Yo tengo solo un dedo en Colo Colo y me dicen que no, que el técnico llega independiente de los resultados”, dijo.

Ante la consulta de Cristián Caamaño sobre si el nuevo DT iba a llegar junto con las fiestas patrias, Yáñez esbozó una sonrisa asintiendo y diciendo que “Eso me contaron, no puedo decir quién fue porque sino voy a quedar mal”, argumentó.

¿Habrá nuevo entrenador para Colo Colo en este 18? Lo cierto es que al Cacique le urge una restructuración tras la salida de Jorge Almirón y alguien que enfile a los albos para clasificar a una copa internacional la próxima temporada.

Colo Colo vs. U de Chile, día y hora

Colo Colo recibirá en el Estadio Monumental a Universidad de Chile este domingo 31 de agosto a las 3 de la tarde, compromiso válido por la Fecha 22 del Campeonato Nacional 2025.