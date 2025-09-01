El Superclásico 198 del fútbol chileno fue para Colo Colo en el día de ayer, toda vez que los dirigidos por Hugo González y Luis Pérez derrotaron a Universidad de Chile por la cuenta mínima en un reñido partido.

El único tanto del compromiso lo marcó Vicente Pizarro, canterano albo quien jugó uno de sus mejores partidos del año y lo coronó con el gol que prácticamente borra las chances de Universidad de Chile de ser campeón.

Pizarro anotó el único gol del compromiso. | Foto: Photosport

Lo curioso sobre el notable partido y la conquista de Pizarro fue la premonición de Esteban Pavez antes del inicio del compromiso, situación que fue captada por las cámaras de TNT Sports cuando el equipo se encontraba en los túneles del Estadio Monumental.

“Vichito… llega al área todo el tiempo. Al área, al área hermano. Va a salir tu gol hoy día, acuérdese no más”, le dijo el capitán del Cacique a Vicente Pizarro, algo que finalmente ser terminó cumpliendo dentro de la cancha.

El de ayer no fue la primera vez que Vicente Pizarro ‘salva’ a Colo Colo en este segundo semestre: cuando el Cacique iba perdiendo 0-1 con Deportes La Serena, ‘Vicho’ anotó los dos goles con que Colo Colo terminó derrotando a los papayeros.

Colo Colo rompe racha negativa

El Cacique no derrotaba a Universidad de Chile desde 2022 y sumaba 5 partidos ante los azules sin saber de victorias, racha negativa que quedó en el olvido el día de ayer con el triunfo del Cacique sobre la U.