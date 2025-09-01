El Superclásico 198 entre Colo Colo y Universidad de Chile ya es historia y fue triunfo para los albos, quienes rompieron una larga racha de partidos sin triunfos con una victoria ante el archirrival en el Estadio Monumental.

Si bien el partido fue parejo en todas sus líneas, los albos lo empezaron a desequilibrar con la expulsión de Franco Calderón, defensor azul que vio la tarjeta roja por una grosera patada a Vicente Pizarro en el minuto 30.

Uno que valoró el partido hecho por los albos fue Patricio Yáñez, emblema del Cacique quien en Puntapié Inicial de Deportes en Agricultura largó: “El partido de verdad que fue parejo, Colo Colo pudo emparejar el poderío de la U en el torneo local”.

Yáñes alaba a Marchant. | Foto: Photosport

“En el segundo tiempo le pasó por encima, se generó oportunidades y lo termina ganando de buena forma, pero hay un tema físico en Colo Colo y se notó contra Palestino y la U ayer”, complementó.

Yáñez aplaude dos ingresos que estuvieron ‘afilados’ contra la U: “Los cambios que hizo Hugo González con Luis Pérez fueron muy acertados. El ingreso de Aquino y Marchant le dieron aún más peso a un trabajo ofensivo. Para el hincha de Colo Colo fue una tremenda sorpresa que haya mejorado ante la U”.

Lo cierto es que el Cacique consiguió un revitalizador triunfo frente a Universidad de Chile y ahora se ilusiona con poder clasificar a copas internacionales para la próxima temporada, el único objetivo que le queda a Colo Colo junto a la Supercopa.

¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo?

De momento, los albos volverán a ver un partido oficial de fútbol el domingo 14 de septiembre cuando, a partir de las 3 de la tarde, tengan que enfrentar a Universidad de Chile en el Estadio Santa Laura por la Supercopa.