Colo Colo y Universidad de Chile protagonizaron un Superclásico caliente de principio a fin, donde se notó la tensión en ambos equipos tanto dentro de la cancha como fuera de ella una vez terminado el compromiso en el Estadio Monumental.

Con el triunfo albo consumado y los jugadores ya dispuestos para abandonar el recinto de Macul, se produjo una extraña situación en camarines que involucró a Javier Correa y un presunto hincha de Universidad de Chile.

Correa protagonizó incidente con hincha azul. | Foto: Photosport

El forofo azul habría golpeado e insultado a Javier Correa, por lo que el delantero del Cacique después lo fue a buscar. Lo insólito, eso sí, es que no era un hincha cualquiera, sino que era un invitado de Víctor Felipe Méndez.

Esta situación generó la indignación de los hinchas albos en Redes Sociales, quienes rápidamente criticaron al jugador albo por invitar a un barrista azul al Estadio Monumental: “Tiene que irse”, “Sanción como mínimo”, “Que es ahue…”, fueron algunos de los epítetos que se leían en X.

Lo cierto es que la situación no pasó a mayores, pero Javier Correa habría recriminado a Michael Clark por lo sucedido y ahora los azules -según AS- buscarán denunciar al delantero de Colo Colo para que sea sancionado por su actuar tras el Superclásico.

Colo Colo en la tabla

Los albos quedaron a tiro de cañón para clasificar a la Copa Sudamericana y quedaron a un punto de Cobresal en la tabla de posiciones, pero los mineros todavía tienen un compromiso pendiente ante Palestino.