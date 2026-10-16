El entrenador de Colo Colo podría volver al fútbol mexicano luego de recibir el llamado de un grande de la Liga MX.

En Colo Colo se encendieron las alarmas luego que salieran los primeros trascendidos sobre un interés de México por el entrenador Fernando Ortiz, quien termina contrato en diciembre con los albos.

El primer interesado en sus servicios es el Tigres UANL, que lo viene siguiendo y habría tenido un acercamiento con el técnico argentino de 48 años.

El estratega trasandino huzo sus inicios como DT en la Liga MX, donde dirigió al Club América, Monterrey y Santos Laguna, antes de llegar al Cacique.

Y si bien había buena relación entre el tanto el Tano Ortiz y la dirigencia de Blanco y Negro pensando en una extensión del vínculo contractual para la próxima temporada, lo cierto es que ahora las partes se empezarían a distanciar.

Es más, el periodista Cristián Alvarado de Radio ADN, dio a entender que el exfutbolista trasandino está más fuera que dentro del cuadro popular.

“Yo me voy a jugar una tincada, voy analizando algunas posturas. Cuando yo les mencionaba que el nombre de Fernando Ortiz genera mucho consenso, gusta muchísimo en el directorio de Blanco y Negro para continuar por lo menos una temporada más y que sea el técnico de Colo Colo en la Copa Libertadores, les decía un 70-80% se va a quedar en el Estadio Monumental”, comenzó planteando.

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Rematando con un panorama muy distinto. “No voy a ser tan optimista ni mucho menos: hay un alto porcentaje que Fernando Ortiz no continúe el 2027”, completó el reportero que cubre al Eterno Campeón.

Fernando Ortiz mira de reojo al Tigres UANL. (Foto: Azael Rodríguez/Getty Images)

En síntesis

Fernando Ortiz termina contrato como entrenador de Colo Colo en diciembre.

termina contrato como entrenador de Colo Colo en diciembre. Tigres UANL tuvo acercamientos con el técnico argentino de 48 años.

tuvo acercamientos con el técnico argentino de 48 años. Liga MX fue donde dirigió a Club América, Monterrey y Santos Laguna.