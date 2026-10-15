El entrenador de Colo Colo volvió a ser pretendido por un equipo mexicano luego de la gran campaña con los albos.

En Colo Colo se acaban de encender las alarmas por el futuro del entrenador Fernando Ortiz, quien se habría reunido con un club mexicano con miras a la temporada 2027.

Desde la Liga MX quieren repatriar al técnico argentino, quien dejó una gran huella en el fútbol azteca, donde comenzó su carrera como director técnico dirigiendo al América, Monterrey y Santos Laguna.

Los Felinos vienen siguiendo la campaña del Tano Ortiz al mando del Cacique, quien arribó al cuadro popular en septiembre de 2025 y a un año de aquello, tiene al equipo cerca de su estrella número 35 en la Liga de Primera.

Según información de RG La Deportiva, la directiva de Tigres tuvo una primera reunión con el DT de 48 años, tomando así la delantera para hacerse de sus servicios.

Cabe recordar que el estratega trasandino tiene contrato con los albos hasta diciembre y hasta el momento no le han extendido el vínculo.

Fernando Ortiz podría reencontrarse con el fútbol mexicano. (Foto: Héctor Vivas/Getty Images)

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La respuesta de Colo Colo

Ante aquello, esta jornada cerca del mediodía el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, se reunió brevemente con el cuerpo técnico, en el entrenamiento en el Estadio Monumental, según dio a conocer el periodista Cristián Alvarado de Radio ADN.

La versión oficial que han dado a conocer desde la concesionaria es que no revisarán ningún contrato hasta el cierre del torneo.

En síntesis

Fernando Ortiz se reunió con Tigres para asumir como DT en 2027.

se reunió con Tigres para asumir como DT en 2027. Contrato hasta diciembre tiene actualmente el técnico con Colo Colo, sin extensión firmada.

tiene actualmente el técnico con Colo Colo, sin extensión firmada. Aníbal Mosa se reunió brevemente con el cuerpo técnico en el Estadio Monumental.