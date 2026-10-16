El entrenador de Colo Colo apareció ante los medios de comunicación en medio de los sondeos desde el fútbol mexicano.

Este viernes reapareció ante las cámaras el entrenador Fernando Ortiz de Colo Colo, esto en medio de los rumores que lo acercan con el Tigres UANL de la liga mexicana.

El fútbol azteca quiere repatriar al técnico argentino, quien hizo sus inicios como director técnico en la Liga MX, donde dirigió al América, Monterrey y Santos Laguna.

Las primeras informaciones indicaban que el equipo de la Universidad Autónoma de Nuevo León se había reunido con el DT de 48 años, pero finalmente sólo habría quedado en un sondeo, luego que sus servicios fueron ofrecidos a los Felinos.

Cabe recordar que el Tano Ortiz termina contrato en diciembre con Colo Colo y luego queda libre, pues no han habido acercamientos para extender su vínculo.

En medio de todos estos rumores, el estratega trasandino no quiso hablar esta jornada a la salida del Estadio Monumental tras el entrenamiento, aunque se detuvo accediendo a fotografías, enviar saludos y firmar autógrafos a los hinchas que estaban presentes en el lugar.

Mientras que a la prensa que se encontraba a la espera les dijo “a ustedes los veo el lunes”, adelantando una eventual conferencia de prensa para aquella jornada.

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