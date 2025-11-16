Coquimbo Unido logró hacer historia dentro del fútbol chileno al conseguir su primer título en el torneo nacional y esto ya lo hace pensar en un gran desafío para el próximo año, en la que los ‘Piratas’ tendrán que competir en la prestigiosa Copa Libertadores.

Por esto, desde el club de la cuarta región ya empiezan a trabajar en lo que será la próxima temporada, en la que analizan posibles refuerzos, como también la continuidad de otros de sus jugadores, en donde saben que esta tarea podría ser algo más complejo tras su gran año.

Sobre lo que es este tema, el periodista Christopher Brandt informó en el programa ‘F Show’ de ESPN de lo que es la situación de Cristián Zavala, quien está en Coquimbo Unido en este segundo semestre, pero que pertenece a Colo Colo, en la que explicó cuál es su panorama.

“Zavala tiene que volver a Colo Colo, hay que ver que define el propio jugador, que define Fernando Ortiz, si lo quiere o no. Lo que me dicen a mí desde Coquimbo es que ellos no van hacer uso de la opción de compra”, indica el periodista.

Coquimbo se acercará a Colo Colo por Zavala | Foto: Photosport

Finalmente, Brandt indica que desde el conjunto ‘Pirata’ buscarán la continuidad de Cristian Zavala con otro tipo de negocio que no sea la compra directa del jugador, en la que un nuevo préstamo podría ser una importante opción, en donde Colo Colo deberá tomar la gran decisión.

“Le van a ofrecer a Colo Colo otro tipo de negocio, para que el jugador se valorice en Copa Libertadores, puede ser una extensión de un préstamo por algún otro cargo, pero eso le quieren ofrecer a Colo Colo para que Zavala se quede en el 2026, sobre todo en la primera parte para jugar en la Copa Libertadores. No están en condiciones en Coquimbo para pagar por el otro 50%”, cerró.

