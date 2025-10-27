Este lunes Colo Colo empató 2-2 ante Deportes Limache en el cierre de la fecha 25 de la Liga de Primera, donde el Cacique tenía el partido ganado y la victoria se le escapó en los últimos 10 minutos.

Tras el compromiso en el Estadio Nacional, habló en conferencia de prensa el entrenador Fernando Ortiz, quien en su primer análisis terminado el partido, dio declaraciones que sacaron ronchas en los hinchas albos por el conformismo.

“Hacer un análisis muy rápido en mi cabeza cuesta, porque obviamente de la forma en que se da el partido hay mucha frustración en muchos sentidos, de parte mía, de parte de los jugadores. Se nos escapan dos puntos importantísimos, pero seguimos sumando. Tenemos que pulir detalles, seguir trabajando, corrigiendo”, comenzó diciendo el Tano.

“Se fue dando la situación que todos vimos de la manera que fue el final, también nos apresuramos en muchas ocasiones que pudimos haber concretado y no las pudimos concretar”, agregó.

¿Le alcanzará a Colo Colo para clasificar a Copa Sudamericana?

Respecto al gran objetivo por el que fue contratado, que es clasificar al menos a Copa Sudamericana, el DT de 47 años intentó ser optimista, pero ahora están a seis puntos del último clasificado al torneo internacional, cuando restan cinco partidos.

“El tiempo se acorta con respecto a tratar de clasificar a una copa, pero todavía estamos a puntos que se puede revertir y hay partidos por delante que se puede sacar puntos”, señaló.

Fernando Ortiz lleva cuatro partidos dirigidos en Colo Colo, con un triunfo, un empate y dos derrotas. (Foto: Javier Torres/Photosport)

Luego, Ortiz continuó explicando la forma en que deben afrontar estas cinco finales para poder lograr el gran objetivo en el cierre de esta temporada.

“No tengo la bola de cristal como para decir el día de mañana lo que va a llegar a suceder. Por eso yo siempre insisto en que el día de mañana es el día más importante para nosotros y los jugadores, y así sucesivamente llegar a pensar en el día sábado que tenemos una final también contra Ñublense”, indicó.

“De esa manera nosotros podemos llegar a pensar en alcanzar el objetivo que es clasificar a la Copa. Si yo proyecto de acá 15 puntos por jugar y estamos a seis, hay una confusión tremenda entre nosotros y los jugadores“, completó el estratega.