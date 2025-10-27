Este lunes Colo Colo dejó escapar el triunfo ante Deportes Limache, partido que terminó en empate 2-2 en los descuentos, por el cierre de la fecha 25 de la Liga de Primera 2025.

Tras el encuentro en el Estadio Nacional, el único jugador del Cacique que habló con la transmisión oficial fue el volante Vicente Pizarro, uno de los capitanes del cuadro popular, quien hizo un desesperado llamado a sus compañeros.

Cabe recordar que el único objetivo que le queda a Colo Colo es clasificar a Copa Sudamericana, donde ahora está a seis puntos de entrar a esta zona, cuando quedan cinco partidos por delante.

“No era un partido para irnos así. Creo que lo pudimos haber ganado, se hizo complicado con las expulsiones, era para irse con los tres puntos. Ha sido un año difícil y necesitamos ganar sí o sí. Hay mucha frustración, trabajamos para ganar y no se está dando. Hay que asumir la responsabilidad para ganar el sábado como sea”, comenzó diciendo a TNT Sports.

“Somos muy intermitentes, y debemos mantener el juego los 90 minutos. Día a día se ve su trabajo (del DT Fernando Ortiz). Hemos tenido un alza, pero necesitamos dar un esfuerzo más para volver a ganar. Ya el sábado tenemos que ganar como sea“, insistió el Vicho Pizarro.

“El año ha sido de muchas dificultades, muchos problemas en todos lados. El único objetivo que nos queda es clasificar a una copa internacional. Sabemos lo que exige Colo Colo, deberíamos estar peleando el campeonato y ahora debemos asumir”, completó el mediocampista de 22 años.

Vicente Pizarro fue el capitán de Colo Colo en el empate con Deportes Limache. (Foto: Javier Torres/Photosport)

¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo?

El próximo partido de Colo Colo será de visita ante Ñublense el próximo sábado 1 de noviembre a las 18:00 horas en el Estadio Nelson Oyarzún de Chillán, por la fecha 26 de la Liga de Primera.