Este martes el técnico Fernando Ortiz dirigió su primera práctica al mando del primer equipo de Colo Colo. Tras el triunfo en el Superclásico frente a Universidad de Chile, el plantel del Cacique parece haber dejado atrás definitivamente los malos momentos que han marcado esta temporada.

En el primer día de trabajo del argentino quedó marcada la diferencia con Jorge Almirón, quien apenas realizaba prácticas de una hora en el estadio Monumental. Con Ortiz, la intensidad quedó reflejada: “El entrenamiento duró cerca de dos horas y media”, lanzó el periodista Cristián Alvarado en su cuenta de X.

Uno que llamó la atención en la primera práctica de Ortiz al mando de Colo Colo fue la presencia del juvenil de origen haitiano Manley Clerveaux. El talentoso delantero fue uno de los descubrimientos de Almirón, y en Macul vuelven a ilusionarse con su despegue definitivo de la mano del nuevo DT.

En unas imágenes compartidas por el Cacique, Clerveaux apareció por la derecha del ataque en una especie de ‘picadito’ que realizó junto a sus compañeros. El sitio partidario Dale Albo destacó la gran jornada de Clerveaux junto al primer equipo.

Según el citado medio, el juvenil quien sumó minutos esta temporada en Copa Chile se le vio con “muy buena confianza para demostrar sus condiciones deportivas. Recibió una pelota, controló rápidamente, miró a la portería y sacó un remate ajustado al segundo palo. Incluso, esta fue levemente desviada por el guardameta y la pelota terminó yéndose al lugar dónde se estaba grabando”.

Cuándo será el debut de Ortiz en Colo Colo

El primer gran desafío de Fernando Ortiz al mando de los albos será el Superclásico ante la U por la Supercopa, programada para el domingo 14 de septiembre a las 15:00 horas en el estadio Santa Laura.