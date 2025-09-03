Colo Colo ya trabaja bajo las órdenes de Fernando Ortiz, nuevo DT del popular quien llegó con bastante carisma tras un breve interinato de Hugo González y Luis Pérez, quienes dejaron un saldo de un empate y un importante triunfo ante Universidad de Chile en el Superclásico 198.

En ese escenario, los albos se preparan para otro gran desafío también ante los azules, ya que el próximo domingo 14 de septiembre, se jugará la postergada Supercopa que marcará el debut del “Tano” en la banca del “Cacique”.

Si bien han pasado pocos días desde su arribo como para proyectar cuál será su oncena en Macul, ya se habla de que podría haber al menos “un cortado”. No necesariamente solo por su bajo nivel, sino que por una posible maniobra de la dirigencia para ejercer una cláusula en su contrato y así no invertir en la compra del resto de su pase.

Se trata de Salomón Rodríguez, atacante que no ha dado el ancho en todo este 2025. En la Liga de Primera no registra goles en los 16 compromisos que ha disputado. Solo en Copa Chile (donde Colo Colo quedó eliminado en fase de grupos) logró anotar dos tantos.

El pobre registro del charrúa tendría muy disconforme a la dirigencia y a la hinchada por su alto valor de mercado. Aníbal Mosa aclaró esto hace cerca de un mes: “Se habla de que lo compramos por 2,5 millones de dólares y no es así. Nosotros compramos el 50% del pase en 1,2 millones de dólares. Tenemos la posibilidad de comprar el otro 50% siempre y cuando juegue una cantidad de partidos, los cuales no se han dado“.

¿Será Salomón Rodríguez el primer cortado de Fernando Ortiz?

Sobre esta posible cláusula de la que Colo Colo podría hacer uso, el representante de Salomón Rodríguez, Edy Mastrángelo, dejó incluso más dudas en diálogo con Cooperativa Deportes: “No quiero contradecir a algún dirigente si lo dijo, pero no tengo el contrato acá y la verdad es que no recuerdo dicha cláusula, no lo tengo presente“.

Aún considerando su difícil momento, aseguró que su representado luchará por revertir la situación y demostrarle a Ortiz de qué está hecho: “Los cambios de entrenadores dan oportunidades a los jugadores para empezar de nuevo, pero siempre terminan jugando los que están mejor. Falta mucho para terminar el año y está en él, tiene todas las condiciones para ser una pieza importante en Colo Colo. Y lo va a demostrar, acuérdense de estas palabras“.

Agente de Salomón Rodríguez aclara su situación en Colo Colo (Photosport).

Finalmente, sobre la posición actual de Rodríguez, señaló que: “La expulsión (que tuvo contra O’Higgins) y los DT evalúan situaciones y estados. Salomón es un gran jugador y lo va a demostrar, le va a dar mucho a Colo Colo. Pero, sobre el contrato, no hay nada que no corresponda“.

¿Hasta cuándo dura el contrato de Salomón Rodríguez en Colo Colo?

El vínculo de Salomón Rodríguez con el popular fue firmado por tres temporadas, es decir, hasta fines de diciembre de 2027.

Por ende, los dichos de Mosa pueden generar cierta confusión, ya que el jugador, independiente de la cantidad de minutos que dispute, seguirá ligado a la institución hasta la fecha recién mencionada, salvo sea antes vendido o cedido a préstamo (en este último caso, tampoco cortaría su vínculo).

Aquella supuesta cláusula habla de una renovación si cumple con cierta cantidad de partidos y minutos (cantidad que no fue especificada). Finalmente, por más que Ortiz no disponga de los servicios del atacante uruguayo, sigue tranquilamente siendo jugador albo.