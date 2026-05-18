El gol de Colo Colo que dejó completamente vuelto loco a Fernando Ortiz: “No se sabe si es…”

El Cacique goleó 6-2 a Ñublense y Fernando Ortiz tuvo harto de dónde elegir para el gol más bonito de la jornada.

Colo Colo montó un espectáculo el día de ayer en el Estadio Monumental, recinto donde el Cacique le dio un verdadero baile a Ñublense por la Liga de Primera 2026 y superó a los chillanejos por 6-2.

En un momento del partido en el segundo tiempo, parecía que la cosa se estrechaba tras el autogol de Arturo Vidal, pero fue el mismo ‘King’ el que se encargó de poner calma con un verdadero golazo.

Sobre el bicampeón de América con la Selección Chilena se refirió Fernando Ortiz en rueda de prensa, diciendo que “Lo del autogol es algo que obviamente que él la quiere rechazar, después son cosas del fútbol, hace un lindo gol”.

Vidal anotó un golazo ante Ñublense. | Foto: Photosport

“Realmente yo siempre lo cargo en los días de semana, no se sabe si es derecho o zurdo cada vez que interpreta una jugada de ambas piernas”, complementó sobre el golazo que hizo vibrar a los 30 mil espectadores que llegaron a Macul.

En el cierre, eso sí, Ortiz prefiere destacar el colectivo por sobre el gol de Arturo Vidal y extiende las felicitaciones: “Un lindo gol para él, para el equipo, para la gente. La verdad, hicieron un excelente partido”.

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Colo Colo tendrá descanso este lunes 18 de mayo y mañana martes vuelve a las prácticas pensando en el compromiso del fin de semana, donde deberá visitar a Universidad Católica en el Claro Arena.

En síntesis

Colo Colo venció 6-2 a Ñublense en el Estadio Monumental ante 30 mil espectadores.

Arturo Vidal anotó un golazo tras haber marcado previamente un autogol durante el partido.

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