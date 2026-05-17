Los Albos reciben al elenco de Chillán por la duodécima jornada de la Liga de Primera 2026

Colo Colo quiere retomar la senda del triunfo en la Liga de Primera. Esta tarde, los Albos reciben a Ñublense en una nueva jornada del torneo local, partido que se disputará desde las 17:30 horas en el Estadio Monumental.

El “Cacique” llega a este encuentro como puntero del certamen aunque con varios cuestionamientos, ya que en su encuentro anterior cayó por la mínima ante Coquimbo Unido hipotecando su clasificación en la Copa de La Liga.

En tanto los “Diablos Rojos”, actualmente octavos en la tabla, amargaron a la UC en el Claro Arena por Copa de La Liga, rescatando un empate 1 a 1 como visitantes.

Todos los detalles de este atractivo encuentro entre el Popular y los chillanejos los puedes seguir en nuestro relato minuto a minuto por BOLAVIP.