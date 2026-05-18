Javier Correa y su reconciliación con el hincha de Colo Colo: “Esa enemistad me la busqué sólo”

Colo Colo dio una clase magistral de fútbol el día de ayer en el Estadio Monumental y se hizo fuerte ante Ñublense, derrotando al cuadro sureño por un claro y contundente 6-2 ante la mirada de 30 mil espectadores en el recinto de Macul.
Una de las figuras de la jornada fue Javier Correa, quien anotó dos goles y confirmó el buen momento que vive con la camiseta de los albos y dejó atrás los roces que en algún momento tuvo con la parcialidad alba.
Correa sigue en racha con la camiseta de Colo Colo. | Foto: Photosport
“Esa enemistad me la busqué solo porque soy calentón y cabeza dura a veces. No tengo que hacer esas cosas, soy de los más grandes y no tengo que entrar en ese roce y respetar a la institución y a la gente”, reconoció en zona mixta.
En esa misma línea, el delantero asegura que “Tengo que seguir así, peleando con mis compañeros a la par de todo. La gente es impresionante, siempre viene. Agradecerles el cariño y tratar de recíproco con el tiempo que se dan de venir a vernos”.
Ahora, el desafío para Javier Correa y compañía es mayor y deberán visitar a Universidad Católica en una nueva versión del clásico entre albos y cruzados que por primera vez se disputará en el Claro Arena de Las Condes.
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En síntesis
- Colo Colo derrotó 6-2 a Ñublense ante 30 mil espectadores en el Estadio Monumental.
- Javier Correa anotó dos goles y fue una de las figuras del partido para el local.
- Javier Correa se disculpó en zona mixta por roces previos con la hinchada alba.