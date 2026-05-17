El "Cacique" dio a conocer la oncena titular con que enfrentará a Ñublense en el Estadio Monumental.

Colo Colo ya tiene equipo confirmado para recibir esta tarde a Ñublense en el Estadio Monumental por una nueva fecha de la Liga de Primera 2026. Desde las 17:30 horas, el “Cacique” buscará volver a los triunfos y mantenerse firme en la pelea alta de la tabla con una formación que era la proyectada durante toda la semana.

Fernando Ortiz mantuvo la apuesta táctica y volverá a utilizar línea de tres defensores, cinco mediocampistas y dos delanteros, esquema con el que intentará darle mayor equilibrio al equipo tras los últimos resultados.

El once titular de Colo Colo

La oncena titular estará compuesta por Gabriel Maureira en el arco; Jonathan Villagra, Arturo Vidal y Joaquín Sosa en defensa; Jeyson Rojas, Álvaro Madrid, Tomás Alarcón, Víctor Felipe Méndez y Diego Ulloa en el mediocampo; dejando en ofensiva a Leandro Hernández y Javier Correa.

La 𝗙𝗢𝗥𝗠𝗔𝗖𝗜𝗢́𝗡 𝗧𝗜𝗧𝗨𝗟𝗔𝗥 de los albos para el partido por la #LigaDePrimeraMercadoLibre ante Ñublense, es presentada por @jugabet_cl 🤟🏻⚪️⚫️ pic.twitter.com/aIlR5XEs7p — Colo-Colo (@ColoColo) May 17, 2026

La principal novedad sigue siendo la confianza en Maureira bajo los tres palos por sobre Villanueva ante la lesión de Fernando de Paul, mientras que Arturo Vidal vuelve a desempeñarse como líbero en el esquema del “Tano”.

En ataque, Correa comandará la ofensiva acompañado por Hernández, en busca de los goles que permitan al Popular hacerse fuerte en Macul.