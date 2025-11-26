Colo Colo se metió de lleno en la lucha por clasificar a la próxima edición de la Copa CONMEBOL Sudamericana tras el último triunfo ante Unión La Calera, el cual sitúa a los albos en el séptimo lugar de la Liga de Primera 2025.
De momento, el conjunto dirigido por Fernando Ortiz desplazó a Cobresal al octavo lugar por diferencia de goles y es precisamente el cuadro nortino el próximo rival de los albos en el torneo nacional.
Para el partido a disputarse este viernes, eso sí, Fernando Ortiz tiene un tremendo dilema que no lo deja dormir: Leandro Hernández hizo un buen partido ante La Calera, debe cumplir con los minutos juveniles restantes y Claudio Aquino vuelve a estar disposición.
El ‘Tano’ ya avisó que jugará el que él vea mejor durante la semana y que no se fija en la edad ni la carrera para poner a un jugador: “Va a jugar el que esté mejor. Si Leandro me muestra ganas de querer estar, va a jugar”, dijo.
Así las cosas, Fernando Ortiz tendrá que tomar una potente decisión de cara a un duelo que es una verdadera final para los albos, donde un triunfo asegura prácticamente la participación en la próxima Copa CONMEBOL Sudamericana.
