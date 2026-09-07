El histórico entrenador de Colo Colo que vuelve a Chile después de más de 20 años, tiene una serie de actividades agendadas en nuestro país.

En Colo Colo se alistan para el recibimiento al histórico entrenador croata Mirko Jozic, quien llega el martes a Santiago junto a su familia, para reencontrarse con el pueblo albo después de más de 20 años.

Quien fue el gestor de la obtención de la Copa Libertadores 1991 emprendió vuelo hacia Chile este lunes por la mañana desde Split, Croacia, por lo que mañana (martes) a primera hora se espera su arribo al Aeropuerto Arturo Merino Benítez de Pudahuel.

La visita del técnico de 86 años durará cerca de dos semanas, donde tiene varias actividades agendadas, partiendo por un masivo recibimiento en el Teatro Caupolicán organizado por el Club Social y Deportivo Colo Colo.

También la Cámara de Diputados le rendirá un homenaje en el ex Congreso Nacional y en el cuadro popular bautizarán la Casa Alba con su nombre.

Aunque lo que todos esperan serán el reencuentro en el Estadio Monumental, pues estará presente el próximo domingo en el partido de Colo Colo contra Deportes Concepción por la fecha 23 de la Liga de Primera 2026.

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Una de las últimas actividades será una cena con sus coterráneos en el Estadio Croata en Vitacura.

La visita de Jozic culminará el domingo 20 de septiembre, por lo que pasará las Fiestas Patrias en nuestro país.

El itinerario de Mirko Jozic en Chile

Martes 8 de septiembre: Arribo a Santiago (08:30 horas aprox.)

Miércoles 9 de septiembre: Bienvenida en Teatro Caupaolicán (18:00 horas)

Jueves 10 de septiembre: Homenaje en el ex Congreso Nacional

Domingo 13 de septiembre: Homenaje en la Casa Alba

Domingo 13 de septiembre: Colo Colo vs. Deportes Concepción (17:30 horas, Estadio Monumental)

Miércoles 16 de septiembre: Cena en el Estadio Croata (19:30 horas)

Domingo 20 de septiembre: Viaje de regreso a Croacia