El histórico entrenador de Colo Colo, que fue gestor de la Copa Libertadores 1991, recibirá una serie de homenajes en nuestro país.

Este martes aterrizará en Santiago el ex entrenador e ídolo de Colo Colo Mirko Jozic, quien regresa a Chile después de más de 20 años, para recibir una serie de homenajes.

El técnico croata de 86 años viene junto a su familia para reencontrarse con el pueblo albo, donde será recibido en un masivo evento en el Teatro Caupolicán el miércoles 9 de septiembre.

También podrá disfrutar del próximo partido de Colo Colo en el Estadio Monumental, que será contra Deportes Concepción el domingo 13 de septiembre a las 17:30 horas, donde será renombrada la Casa Alba con su nombre.

Otro homenaje para Mirko Jozic

Pero eso no será todo, pues este lunes se dio a conocer que la Cámara de Diputados le rendirá un homenaje a Jozic el próximo jueves 10 en el Salón de Honor del ex Congreso Nacional de Chile.

Cabe recordar que la presidenta de la Comisión de Deportes y Recreación de la cámara es Marisela Santibáñez, reconocida hincha del cuadro popular que impulsó esta iniciativa.

Sobre esta actividad se refirió la propia Diputada: “Mirko Jozić no solo es leyenda de Colo Colo, sino parte de la identidad deportiva de Chile. Como estratega del inolvidable equipo de 1991, demostró a todo un país que los grandes sueños se pueden cumplir. Rendirle homenaje en el ex Congreso Nacional, es el merecido agradecimiento a un hombre cuyo legado trasciende, dejando una huella imborrable que inspira a futuras generaciones”.

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Marisela Santibáñez impulsa nuevo homenaje a Mirko Jozic en el ex Congreso Nacional. (Foto: Dragomir Yankovic/Aton Chile)

Mientras que el presidente del Club Social y Deportivo Colo Colo, Edmundo Valladares, también destacó este homenaje que le hará el poder legislativo al DT campeón de la Copa Libertadores 1991.

“Esta actividad, que se enmarca en una serie de otros hitos que estamos impulsando como Club Social y Deportivo Colo Colo, demuestra la importancia y el legado que nuestro querido entrenador dejó no solo en Colo Colo, sino en todo el país”, afirmó.

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En síntesis