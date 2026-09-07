El periodista nacional, Manuel de Tezanos está maravillado con este jugador de Colo Colo.

Colo Colo no pudo seguir con su senda triunfal en la reciente fecha del fútbol chileno y los ‘Albos’ terminaron igualando sin goles ante Huachipato en el sur del país.

A pesar de lo que fue este resultado, varios jugadores dentro del conjunto de Fernando Ortiz mostraron un buen nivel y se llevaron los elogios de los expertos por su rendimiento en el campo de juego.

Ante esto, el periodista Manuel de Tezanos ocupó su espacio en el programa ‘Balong’ para comentar lo que fue el partido de Iván Román, el defensor nacional que tuvo su primer titularidad en la Liga de Primera y dejó gratas impresiones.

“Realmente me gusta como está Román, va a ser un tremendo aporte al fútbol chileno, que haya vuelto y esté en este año y medio”, declaró.

Román es elogiado por el periodista | Foto: Photosport

Concluyendo, de Tezanos siente que Iván Román será un tremendo aporte para Colo Colo en el fútbol chileno y espera que lo sea también para lo internacional en la próxima temporada.

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“Le va a servir a Colo Colo y el fútbol chileno. Es un jugador con mucha personalidad y velocidad”, cerró.

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