El plantel del histórico Colo Colo 1991 visitó al entrenador croata en el hotel que se está hospedando en Santiago en su visita a Chile.

Este martes se vivió un emotivo reencuentro entre Mirko Jozic y un grupo importante de jugadores que dirigió en su exitosa etapa como entrenador de Colo Colo, entre 1990 y 1993.

El experimentado técnico croata llegó esta mañana al país para recibir una serie de homenajes, pues hace más de 20 años que no visitaba Chile.

Y su primera actividad fue recibir a sus expupilos en el Hotel Sheraton, lugar donde se está hospedando junto a su familia en Santiago.

A la instancia llegó gran parte del plantel que fue campeón de la Copa Libertadores 1991, el máximo hito que ha alcanzado el Cacique de la mano del propio Jozic.

El reencuentro de Mirko Jozic con el Colo Colo 1991

Entre los asistentes estuvieron ídolos como Marcelo Barticciotto, Daniel Morón, Jaime Pizarro, Lizardo Garrido y Gabriel ‘Coca’ Mendoza.

También se hizo presente el capitán de aquel recordado equipo, Raúl Ormeño, junto a otros exfutbolistas que fueron héroes de aquel equipo: Miguel Ramírez, Javier Margas, Leonel Herrera, Rubén Espinoza y Eduardo Vilches, entre otros.

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Cabe recordar que la visita de Mirko Jozic está siendo organizada por el Club Social y Deportivo Colo Colo.

El técnico de 86 años estará en Chile hasta el 20 de septiembre y mañana (miércoles) tendrá un masivo recibimiento en el Teatro Caupolicán desde las 18:00 horas.

Mira las FOTOS a continuación:

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*Fotografías: CSyD Colo Colo.