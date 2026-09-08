El entrenador de Colo Colo tiene un serio problema para los próximos partidos, tanto en la Liga de Primera 2026 como en la Copa Chile.

En Colo Colo tienen un gran problema de cara a los próximos tres partidos, por la Liga de Primera 2026 y la Copa Chile, pues no podrán contar con ninguno de los dos arqueros que están peleando la titularidad.

Hablamos del caboverdiano Vozinha y del juvenil Gabriel Maureira, quienes se perderán la llave de octavos de final de la Copa Chile frente a Audax Italiano y, en el caso del canterano, también el duelo con Deportes Concepción de este domingo.

El golero de 40 años, que fue seleccionado entre los candidatos al Balón de Oro tras su extraordinaria presentación en el Mundial 2026, partirá a Cabo Verde entre el 16 y 20 de septiembre para el inicio de las clasificatorias de la Copa Africana de Naciones, esto en fecha FIFA.

Mientras que Maureira entró en la nómina del entrenador Sebastián Miranda en La Roja Sub 20 que competirá en los Juegos Sudamericanos en Argentina, por lo que viajará el domingo al país trasandino, donde estará al menos hasta el cierre de la fase de grupos.

Ante aquello, el arco del Cacique quedará a la deriva de cara a la llave contra Audax Italiano por la Copa Chile, en que los albos visitarán a los Itálicos el martes 22 de septiembre y la revancha será el viernes 25 en el Estadio Nacional.

Las opciones para el arco de Colo Colo

Lo más lógico es que quien se haga cargo de la portería sea el formado en casa Eduardo Villanueva, quien era el tercer arquero para esta temporada y con la llegada de Vozinha quedó cuarto en la fila.

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También está la opción del juvenil Santiago Tapia de 18 años, que de a poco ha ido apareciendo en el plantel de Fernando Ortiz.

El que estaría descartado por ahora es Fernando De Paul. El Tuto está en reintegro deportivo luego de una lesión en el isquiotibial derecho por la que fue operado en abril y todavía no está listo para volver a pararse bajo los tres palos.

Eduardo Villanueva tendría una nueva oprtunidad para atajar en Colo Colo. (Foto: Marco Vázquez/Photosport)

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En síntesis